IMF'den gümrük vergisi uyarısı: Küresel büyümeyi aşağı çekiyor...

IMF, dünya ekonomi liderlerini son dönemde yaşanan ek gümrük vergisi dalgasının küresel büyümeye ciddi zarar verebileceği yönünde uyardı. IMF’nin uyarısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yaşanan ticaret geriliminin ardından gümrük vergilerini daha da yaygınlaştıracağı yönündeki tehdidinin ardından geldi…

​Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen zirve kapsamında yaptığı açıklamada, dünya ekonomi liderlerini son dönemde yaşanan ek gümrük vergisi dalgasının küresel büyümeye ciddi zarar verebileceği yönünde uyardı. Lagarde, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileriyle yapacağı toplantıda, halihazırda yürürlükte olan ticari kısıtlamaların küresel ticarete etkilerini inceleyen kapsamlı bir rapor sunacağını ifade etti.

Arjantin Hazine Bakanı Ncolas Dujovne ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Lagarde, “Rapora göre, söz konusu kısıtlamalar en kötü senaryoda Dünya Gayrı Safi Hasılası’nı binde 5 oranında düşürme potansiyeline sahip.”

'TİCARİ KISITLAMALAR KÜRESEL BÜYÜMEYİ AŞAĞI ÇEKİYOR'

IMF tarafından G20 ülkelerinin bakanlarına dönük yapılan açıklamada, küresel büyümenin 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 3,9 oranında gerçekleşeceği öngörülmesine rağmen, ticari çatışmaların aşağı yönde riskleri artırdığı ifade edildi.

Küresel ticaretteki gerilim, ABD ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in karşılıklı olarak toplamda 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmesiyle iyice gün yüzüne çıktı.

IMF’nin Arjantin’de düzenlediği iki günlük zirve, iki ülkenin de tavrını sertleştirmesinin üzerine geldi. ABD Başkanı Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin’i ABD’ye ihraç ettiği 500 milyar dolarlık ürüne ek vergi getirmekle tehdit etmişti.

ABD DESTEK BEKLİYOR AMA...

Reuters’ın haberine göre, ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in, zirvede G7 ülkelerini Çin’e karşı daha agresif bir strateji geliştirmek konusunda ikna etmeye çalışacağı biliniyor. Ancak ABD’nin Avrupa Birliği ve Kanada’dan gelen alüminyum ve çeliğe uyguladığı ek vergiler sebebiyle anlaşmanın pek de mümkün olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.

Geçtiğimiz Mart ayında Buenos Aires’te düzenlenen G20 Ekonomi Zirvesi, “diyalog geliştirme” dışında herhangi bir karar alınamadan sona ermişti.

ALMANYA'NIN BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Buenos Aires’e doğru yola çıkarken gazetecilere açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya’nın toplantıyı kurallara dayalı bir ticaret sistemi kurmak için kullanacağını ancak beklentilerinin yüksek olmadığını belirterek, “Bu toplantıda somut adım atılmasını beklemiyoruz” dedi.

Alman düşünce kuruluşu IMK tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’nin ek gümrük vergileri Almanya’nın bu yılki gelirlerinde 20 milyar dolarlık bir düşüşe neden olacak.

Zirvenin ticari kısıtlamaların hafifletilmesine fayda sağlamasını umduklarını belirten Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ise, “Ticari korumacılığın kimseye bir faydası yok. Kısıtlamaların ortadan kalkacağına inanıyorum” dedi.

ABD OLUMSUZ ETKİ GÖRMEMİŞ

Ek gümrük vergileri konusunda bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, çelik, alüminyum ve Çin mallarına yönelik ABD gümrük vergileri ile diğer ülkelerin ABD’nin uygulamasına yanıt olarak getirdiği ek vergilerin ülke ekonomisi üzerinde makroekonomik bir etkisini gözlemlemediklerini ifade etti.

Uygulamanın bazı sektörler üzerinde mikroekonomik etkisinin görüldüğünü belirten Mnuchin, olumsuz anlamda etkilenenlere destek olmak adına piyasayı yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.