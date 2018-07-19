'Çin ve Güney Kore 5G'de ABD'yi geçecek'

Brookings Institution, Çin ve Güney Kore'nin 5G teknolojisinde ABD'yi geçeceğini ve ABD'nin 5G'ye hazırlıklı olmadığını bildiren bir analiz yayımladı.

Brookings Institution, ABD'nin 5G yarışındaki konumuna ilişkin bir yazı yayımladı. Yazıda 5G ile birlikte saniyede 20 gigabit hızlara ulaşılabileceği, 5G'nin daha düşük gecikmeye ve daha yüksek bağlantı gücüne sahip olduğu belirtiliyor.

Yazıya göre 5G tıp, birbirleriyle bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler için önem taşıyor. Ayrıca 5G makineler arasındaki bağlantının artırılmasıyla "nesnelerin internetini" de geliştirecek.

Buna karşın yazıda ABD'nin 5G teknolojisine hazır olmadığı, Çin ve Güney Kore'nin 5G geliştirmede ABD'nin önünde olduğu belirtiliyor. 5G hazırlık endeksinde Çin ilk sırada gelirken, Çin'in 5 yıllık planı kapsamında 2020 yılına kadar 5G'yi kullanıma sokacağı biliniyor.

Çin'in gelişmiş kablosuz ağlarının 2025'e kadar 428 milyon kişiyi kapsayacağı, bunun da Çin ekonomisine 960 milyar dolar ekleyeceği ve 8 milyon yeni iş yaratacağı aktarılıyor.

Analize göre 5G'de ilk sırada gelen Çin, teknik patentler ve çeşitli endüstriyel konularda birinci hale gelecek. ABD hükümetinin Çin yönetiminin aksine 5G gelişiminde öncülük yapmadığı, bununla birlikte ABD'nin bürokratik süreçlerinin altyapı gelişiminin önünde engel oluşturduğu kaydediliyor.

'ABD'NİN OYUN PLANINA İHTİYACI VAR'

Yazıya göre ABD öncü rol elde edebilmek için "5G Oyun Planı"na gereksinim duyuyor. ABD'nin 5G'de öncü olmanın önemini anlaması, ABD Kongresi'nin, federal ve yerel yöneticilerin, özel sektörün kapsamlı işbirliği yapması gerekiyor.

Şu anda ABD kuruluşları 5G gelişimi için gereken uyumdan yoksun. Bu sebeple kamu politikaları, yatırımlar ve farklı tarafların çıkarları bu konuda çatışma içerisinde.

Brookings Institution, yüksek frekanslı spektrumun gelişmiş kablosuz ağlar için hayati önemi olduğunu, bu sebeple spektrumun paylaşımı ve kullanımı konusundaki yasaların hızlıca çıkması gerektiğini ifade ediyor.

KÜÇÜK HÜCRE TEKNOLOJİSİNE DAİR SORUNLAR

5G teknolojisi, "pizza kutusu" boyutunda küçük hücrelerle kullanılıyor. Bu durum küçük hücrelerin yerel seviyede yerleştirilmesini gerekiyor.

ABD'de 89 bin yerel yönetim bulunuyor. Bu yerel yönetimlerin küçük hücre teknolojisinin uygulanabilmesi için uyum içerisinde çalışmasına ihtiyaç duyuluyor.

Yerel yönetimlerin ellerindeki yetkilerden doğan yasal kimi sorunlar bu konuda ABD'nin 5G'ye geçişini zorlaştırıyor.

Brookings Institution, 5G kullanımına dahil olan tarafların yeni nesil ağların getireceği "ekonomik ve toplumsal faydaları gözetmesi" gerektiğini savunuyor.

Sağlık ve başka pek çok sektörde 5G ile birlikte maliyet düşüşleri yaşanması bekleniyor. Ancak ABD'de özel sektör içerisinde yaşanan kimi çıkar çatışmaları da 5G gelişimine engel teşkil ediyor.

ABD'NİN ÖNLEMİ: ÇİN'E YAPTIRIM

Brookings Institution tarafından sunulan önerilere karşın, ABD'nin 5G konusunda "rekabet" edebilmek için Çinli şirketleri hedef almayı seçtiği görülüyor.

ABD yönetimi, 5G konusunda öncü olan ZTE ve Huawei gibi kimi Çinli şirketlere yaptırım ve cezalar uygulayarak, bu şirketlerin 5G teknolojisini devreye sokmasını engellemeye çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'li teknoloji şirketlerine yatırım yapmasını da engellemeye çalışıyor. Buna karşılık Çin, ABD'ye bağımlı olduğu konularda kendi teknolojisini geliştirebilmek için adımlar atıyor.