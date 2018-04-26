ABD Çin telekom devi Huawei'nin 'İran ihlalini' araştırıyor

ABD'nin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi 'İran yaptırımlarını delmek' ile suçladığı ve konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü aktarılıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye "İran yaptırımlarını deldiği" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ABD Ticaret ve Hazine bakanlıklarının konuyla ilgili bildirimlerinin ardından başlatıldığı açıklandı.

Reuters'in haberine göre ABD'li yetkililer 2016 yılından beri Huawei'nin ABD ürünlerini İran'a götürdüğü yönündeki iddiaları inceliyordu.

ZTE'YE 1 MİLYAR DOLAR CEZA VERİLMİŞTİ

ABD yönetimi başka bir Çinli şirket olan ZTE Corp.'a karşı da benzer adımlar atmış, ABD'li şirketlerin ZTE yazılımlarını ve parçalarını satmasını yasaklamıştı.

ABD, İran yaptırımlarını deldiğini öne sürerek ZTE'ye 1 milyar dolara yakın ceza vermişti.

ÇİN HÜKÜMETİNE YAKINLIĞI SEBEBİYLE HEDEFTE

Huawei'nin ABD yönetimi tarafından hedef alınmasına sebep olarak şirketin Çin hükümetiyle bağları gösteriliyor.

ABD'nin Huawei telefonların ve internet ekipmanlarının kullanılması durumunda Çin'in eline istihbarat geçeceği konusunda endişeleri olduğu kaydediliyor.

ABD'li denetimciler geçtiğimiz ay küçük telekom şirketlerinin "ulusal güvenliğe tehdit olabilecek şirketlerden ekipman ya da hizmet almasını" yasakladığı belirtiliyor.

Huawei yönetimi, iddiaları kabul etmeyerek bulundukları ülkelerin yasalarına uyduklarını bildiriyor.

HUAWEİ 5G İÇİN ÖNEMLİ

Telekom araştırma şirketleri Analysys Mason ve Recon Analytics, 5G teknolojisinde Çin'in öncü durumda olduğunu duyurmuştu.

Huawei'nin 5G için kapsamlı yatırımlar yaptığı ve konunun Çin için stratejik önem taşıdığı biliniyor.

Stratfor tarafından yayımlanan bir rapor 5G teknolojisinin "nesnelerin interneti, otonom araçlar ve diğer teknolojik gelişmelerde" kilit rol oynayacağını aktarıyor.

5G ile ilgili analizler, teknolojiye ilk geçen ülkelerin büyük avantaj yaşayacağını öngörüyor.