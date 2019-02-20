Almanya'da bir kişi Öcalan'a destek için kendini ateşe verdi

Almanya'da 43 yaşındaki bir kişi Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan eylemci tedavi altına alındı.

Almanya'nın batısındaki Krefeld kentinde bir kişi, Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada 43 yaşındaki eylemcinin kendisini Krefeld'deki mahkeme binasının önünde ateşe verdiği aktarıldı.

Olay yerinde olan kişilerin battaniyeler ve yangın söndürücüyle ilk müdahaleyi yaptığı ve alevleri söndürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan göstericinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

DW Türkçe'nin haberine göre görgü tanıkları eylemcinin Öcalan'ın tutukluluğunu ve Almanya'daki polis şiddetini protesto ettiğini aktardı.