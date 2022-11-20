TSK'dan Irak ve Suriye'ye hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlattığı bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Suriye'de YPG kontrolünde olan şehirlerden Kobane'ye dönük hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

MSB'den 'Hesap zamanı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" denildi.

Hesap zamanı!



Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/pnEbFDkOF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Hava harekatının gerçekleştiği bildirilen noktalar

Bombardımanın Derik ve Til Rıfat’ı da kapsayan sınır hattı boyunca gerçekleştirildiği öne sürüldü.

TSK'ya bağlı savaş uçaklarının şu ana kadar vurduğu iddia edilen noktalar şu şekilde:

Suriye'nin kuzeyi: Tel Rıfat ve çevresi Ayn El Arab ve çevresi Derbesiye Maranez Malikiye Ayn İsa Ayn Dagne

Irak'ın kuzeyi: Kandil Süleymaniye Sincar



Mezopotamya Ajansı, TSK'nın Diyarbakır'da bulunan 8’inci Hava Jet Üs Komutanlığı’ndan art arda çok sayıda savaş uçağının kalkış yaptığını bildirdi.

YPG'den Kobane açıklaması

YPG'den yapılan açıklamada 'IŞİD’i yenen Kobane'nin Türk uçaklarının bombardımanına uğradığı' belirtildi.

HDP'den harekatı durdurma çağrısı

HDP’nin Avrupa Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de bulunan YPG'ye yönelik başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulunuldu.

HDK: Kobane'yi savunduk savunacağız

Halkların Demokratik Kongresi, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekata dair, 'Kobaneyi savunduk savunacağız' açıklamasında bulundu.

AKP'li Tayyar'dan açıklama

AKP MKYK Üyesi ve eski vekil Şamil Tayyar'dan TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere harekatına ilişkin, 'Bedelini misliyle ödeyecekler' açıklamasında bulundu.

'ABD'ye bilgi verildi mi?'

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Pilotlarımız aslan gibi Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu yapıyorlar. Ancak ABD,18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve 'önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını' duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" dedi.

Suriye hava sahası Türkiye'ye açıldı

TSK'nın hava harekatında Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasını da kullandığı bildirildi.

'Türkiye, Irak ve Suriye'ye harekat düzenleyebilir'

Operasyonun boyutları henüz tam olarak bilinmezken, ABD'nin Irak Erbil'deki konsolosluğunun Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarını olası bir TSK operasyonuna karşı uyardığı bilgisi hatırlatıldı.

Reuters’a konuşan ve 'üst düzey Türk yetkili' denilen kişi, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonları sonlandırmasının ardından hedefinde Suriye'deki Rojava bölgesi olacağını öne sürmüştü.