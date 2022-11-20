YPG'den Kobane açıklaması

YPG'nin Basın Sözcüsü Ferhat Şami, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "IŞİD'i yenen Kobane Türk işgal uçaklarının bombardımanına uğruyor" dedi.

updated#Kobane, the city that defeated ISIS, is subjected to bombardment by the aircraft of the Turkish occupation. — Farhad Shami (@farhad_shami) November 19, 2022

Aynı zamanda YPG komutanı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada: "Büyük bir felakete yol açmamak için her türlü çabayı gösteriyoruz ama savaş çıkarsa sonuçlarından herkes etkilenecek." dedi