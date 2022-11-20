YPG'den Kobane açıklaması

YPG'den yapılan açıklamada 'IŞİD’i yenen Kobane'nin Türk uçaklarının bombardımanına uğradığı' belirtildi.

Haber Merkezi

YPG'nin Basın Sözcüsü Ferhat Şami, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "IŞİD'i yenen Kobane Türk işgal uçaklarının bombardımanına uğruyor" dedi.

Aynı zamanda YPG komutanı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada: "Büyük bir felakete yol açmamak için her türlü çabayı gösteriyoruz ama savaş çıkarsa sonuçlarından herkes etkilenecek." dedi

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