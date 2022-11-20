AKP'li Şamil Tayyar'dan harekat açıklaması

AKP'li Şamil Tayyar, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki bölgelere yönelik düzenlediği harekata dair kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Türk jetleri, Suriye ve Irak’taki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor. Türkiye’deki her eylemin bedelini misliyle kendi inlerinde ödeyecekler" diyen Tayyar, "İşbirlikçileri istedikleri kadar meclisi terörize etmeye çalışsın terörle mücadele kesintisiz sürecek" dedi.
Türk jetleri, Suriye ve Irak’taki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 19, 2022
Türkiye’deki her eylemin bedelini misliyle kendi inlerinde ödeyecekler.
İşbirlikçileri istedikleri kadar meclisi terörize etmeye çalışsın terörle mücadele kesintisiz sürecek.
Rabbim korusun🤲