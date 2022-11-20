HDK'den operasyon açıklaması: Kobane'yi savunduk savunacağız

Halkların Demokratik Kongresi, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekata dair, 'Kobaneyi savunduk savunacağız' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Halkların Demokratik Kongresi, TSK'nın Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekata dair açıklama yaptı.

HDK'nın açıklamasında, "Gece saatlerinde Türk savaş uçaklarının Kobanê kent merkezini bombaladığı haberleri geldi. İŞİD vahşetine karşı evrensel değerleri savunan Kobanê’ye yapılan bu saldırı, insanlığa yapılmıştır ve İŞİD’i canlandırmaktan başka bir amacı yoktur. Kobanê onurdur savunduk, savunacağız!" denildi.

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Türk Hava Kuvvetleri'nden Kobane'ye hava harekatı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Suriye'deki Kobane kentine yönelik hava saldırısı başlattığı bildiriliyor.