HDK'den operasyon açıklaması: Kobane'yi savunduk savunacağız

Halkların Demokratik Kongresi, TSK'nın Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekata dair açıklama yaptı.

HDK'nın açıklamasında, "Gece saatlerinde Türk savaş uçaklarının Kobanê kent merkezini bombaladığı haberleri geldi. İŞİD vahşetine karşı evrensel değerleri savunan Kobanê’ye yapılan bu saldırı, insanlığa yapılmıştır ve İŞİD’i canlandırmaktan başka bir amacı yoktur. Kobanê onurdur savunduk, savunacağız!" denildi.