İYİP'ten TSK'nın hava harekatı sonrasında ilk açıklama

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatı hakkında açıklama yaptı.

Çıray, "Pilotlarımız aslan gibi Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu yapıyorlar. Ancak ABD,18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve 'önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını' duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" dedi.

Pilotlarımız aslan gibi Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu yapıyorlar.🇹🇷



Ancak 🇺🇲,18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını"duyurdu.



ABD'ye bilgi verildi mi?

Sizce teröristler ne yapmıştır? pic.twitter.com/r0jGCXVc0h — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) November 19, 2022

ABD Irak'taki Erbil Başkonsolosluğu, Suriye’nin Kuzeyi ve Irak'ın kuzeyine Türk ordusunun askeri harekat düzenleme ihtimaline karşı ABD vatandaşlarına uyarı yapmıştı.