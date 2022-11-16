Reuters’a konuşan Türk yetkili: Irak’tan sonra sırada Suriye var

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, hafta sonu İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırının ardından, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonun tamamlamasının ardından Suriye'de Rojava’daki hedeflere yönelmeyi planladığını söyledi.

Haberde 'yetkili isim' olduğu belirtilen kişi, "Ankara'nın Rojava sınırındaki tehditleri öyle ya da böyle temizleyeceğini” söyledi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre, yetkili, "(Kuzey) Suriye Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunudur. Bu konuda zaten çalışmalar yapılıyor. Irak'ta PKK'ya yönelik bir operasyon var. O operasyon tamamlandıktan sonra Suriye'de (planlanan) belli hedefler var" diye konuştu. Söz konusu kişi, basına konuşma yetkileri olmadığı için ismini vermeyi reddetti.