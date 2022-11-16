Taksim'e bombayı bırakan isimle görüştüğü iddia edilen MHP'liden üç farklı açıklama

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirilen Ahlam Albashir ile telefonda görüştüğü öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan çelişkili ifadeler kullandı.

İddianın ortaya çıkması sonrası T24’te yer alan haberde, İlhan’ın "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dediği ve ifadeye çağrıldığını doğruladığı öğrenilmişti.

Bu haberden sonra Tele 1’de yer alan bir başka haberde ise MHP'li İlhan, “İfade vermeye gitmedim. Yalan haber. Konuştuğum da yalan. Benimle kimse konuşmadı, yalan haber yaptılar. Avukatla görüşüyorum şimdi mahkemeye vereceğim" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, İlhan son yaptığı açıklamada ise “Benim ehliyetimin fotokopisini almışlar, bir bayiye gidip hat çıkartmışlar. O hattı hiç kullanmadım. Beni jandarmadan aradılar, gidip anlattım, şüpheli değilim. Beni ve partimi lekelemek için terör örgütünün yaptıkları bunlar” diye konuştu.

İlhan, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Biz bir basın açıklamasıyla olayı anlattık. Birazdan o bilgiler de paylaşılır. Gelişmeler o şekilde olmadı. Ben o telefon hattını hiç kullanmadım. Bu hat sahte, benim adıma, 2019’da, 24.4.2019’da, ehliyetimin fotokopisini almışlar, bir bayiye gidip bu hattı almışlar. Beni emniyete çağırmadılar zaten. Sadece jandarmaya gittim ve davacıyım dedim.”