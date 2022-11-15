MHP'li ilçe başkanı 'bombacıyla irtibata geçtiği' iddiasıyla ifadeye çağırıldı

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne 81 vatandaşın yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı. İfadeye çağırılanlar arasında ise MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu öğrenildi.

T24'ün haberine göre, emniyet’in çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan’ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile bombayı bıraktığı belirtilen Ahlam Albashir’in kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine emniyet İlhan’ı ifadeye çağırdı. İlhan’ın ifadesinde "Albashır ile görüşmediğini" söylediği öğrenildi.

'Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar'

İfadeye çağırıldığını doğrulayan İlhan, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine de "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" yanıtını verdi.

İlhan, "Nasıl bir oyun oynandı?" sorusunu ise, "Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıtladı.