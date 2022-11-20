Suriye hava sahası Türkiye'ye açıldı

TSK'nın hava harekatında Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasını da kullandığı bildirildi.

Haber Merkezi

NTV'nin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hava harekatında Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasını da kullandı.

Rusya kontrolündeki hava sahasının yıllar sonra Türk savaş uçaklarına açıldığı belirtildi.

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TSK'dan Irak ve Suriye'ye hava harekatı