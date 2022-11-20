NTV'nin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hava harekatında Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasını da kullandı.
Rusya kontrolündeki hava sahasının yıllar sonra Türk savaş uçaklarına açıldığı belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Suriye hava sahası Türkiye'ye açıldı
TSK'nın hava harekatında Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasını da kullandığı bildirildi.
Haber Merkezi
NTV'nin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hava harekatında Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasını da kullandı.
Rusya kontrolündeki hava sahasının yıllar sonra Türk savaş uçaklarına açıldığı belirtildi.