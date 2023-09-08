Güne soL'dan bakın: 8 Eylül Cuma

Hakları için direnen Agrobay işçileri sürüklenerek gözaltına alındı

Sendikalaşma sürecinde işten çıkarıldıkları için direniş başlatan Agrobay işçileri sürüklenerek gözaltına alındı.

TKP'den Ceylanpınar'da hayat pahalılığına karşı basın açıklaması

TKP Ceylanpınar İlçe Örgütü bugün Çarşı merkezinde basın açıklaması yaparak ardı ardına gelen zamlara ve ilçede devlet hastanesinde yetersiz kadro sorununa tepki gösterdi.

Edremit Belediyesi'nde işçiler maaş alamıyor: Yıllık izin alarak ek işte çalışanlar var

Düzenli yatmayan maaşlar, yıllık izin alarak ek işlerde çalışan işçiler, tanıdığı olanlara yatırılan ilave tediyeleri, etkisiz bir sendika... CHP'li Edremit Belediyesi'nde neler oluyor?

Metal iş kolunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor

185 bin metal işçisini kapsayan ve Türkiye’nin en büyük iş kolu sözleşmesi olma niteliğinde olan toplu iş sözleşmesi dönemi başlıyor.

Halidiye'den Kadiriye'ye transfer: Parayı veren Cübbe'yi alır

Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi, Kadiri şeyhi oldu. Çıktığı neydi, girdiği ne? İşte transferin tarihi ve siyasi perde arkası.

Mansur Yavaş: Adaylığımın bugün yarın açıklanmasını bekliyorum

İYİP'in yerel seçim kararı hakkında yorum yapmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "bugün yarın" adaylığının açıklanmasını beklediğini söyledi.

AKP'li belediyelerden Kızılay şube başkanına 13 yılda 104 ihale

Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı ve AKP milletvekili aday adayı Ayhan Balcı, AKP'li belediyelerden 94 milyon 541 bin 367 TL değerinde 104 ihale aldı.

İzmir'de 21 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosikletli kurye Şafak Görkem Yeniay hayatını kaybetti.

Karabük'te iş cinayeti: Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda çalışan 35 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Getir'in gerçek öyküsü

Patronların Ensesindeyiz, Getir şirketinin emek düşmanı politikalarına karşı bu ay hazırladığı dosya haber ile yanıtlar aradı.