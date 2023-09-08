Mansur Yavaş: Adaylığımın bugün yarın açıklanmasını bekliyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİP'in yerel seçimlerde 81 şehirde de kendi adaylarını çıkartma kararına ilişkin yorum yapmayacağını belirtti.

Yavaş, Sözcü’den İsmail Saymaz’ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

'Akşener' sorusuna yorum yapmadı

Yavaş, Saymaz'ın "Akşener’in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız. Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz 'Adayız' diye çalışmalarımıza başladık" yanıtını verdi.

Yavaş, "Akşener’in bu tutumunu nasıl yorumluyorsunuz?" soruna ilişkinse "Yorum yapmayacağım" dedi.

'Adaylığımı bugün, yarın açıklarlar herhalde'

"CHP neden adaylığınızı açıklamadı?" sorusunu da cevaplayan Yavaş, adaylığının kısa süre içinde açıklanmasını beklediğini aktardı.

Yavaş'ın konuya ilişkin yanıtı şöyle:

"Açıklar herhalde bugün yarın, bekliyorum. Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum. Daha önce “Belediye başkanlarımız yoluna ve görevlerine devam edecekler” diye demeci var. Geçenlerde Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, 'Ankara’da aday arayışımız yok, başarılı bir belediye başkanımız var' diye açıklama yaptı. Ben onun üzerine adaylığımı ilan ettim."