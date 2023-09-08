Edremit Belediyesi'nde işçiler maaş alamıyor: Yıllık izin alarak ek işte çalışanlar var

Balıkesir'in CHP'li Edremit Belediyesi'nde çalışmakta olan yaklaşık 1200 işçi, maaşlarını üç aydır düzenli olarak alamıyor.

İşçilerin ilave tediyelerini tanıdıkları olması halinde alabildiği aktarılırken, DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'nın (Genel-İş) ise işçilerin hakları için herhangi bir adım atmadığı belirtiliyor.

Maaşlar parça parça yatırılıyor, işçiler izin alıp ek işlerde çalışıyor

Edremit Belediyesi'nde çalışmakta olan farklı unvanlara sahip yaklaşık 1200 işçi, üç aydır düzenli maaş alamıyor.

Konuya ilişkin soL'a konuşan bir belediye işçisi, maaş ödemelerinin birkaç hafta arayla parça parça yatırıldığını aktardı. İşçi, maaş ödemesine ilişkin "Belediyede çalışan bir işçinin maaşı 17 ila 18 bin lira arasında değişiyor. Örneğin bu ay önce 7 bin küsür lira yatırıldı, 1-1,5 hafta sonra 5 bin liraya yakın bir para yatırıldı, bugün itibariyle işçinin içerden alacağı hâlâ 4-5 bin lira bulunuyor" dedi.

İşçilerin düzensiz maaş ödemeleri nedeniyle, hayatlarını idame ettirebilmek için, yıllık izin aldığı ve izinlerinde ek işlerde çalışmak zorunda kaldığı belirtildi. Özellikle yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala harcaması artacak olan işçiler, yıllık izin kullanarak ek işlerde çalışıyor.

İlave tediyeler tanıdığı olanlara

Belediyede çalışan kamu emekçilerinin geçtiğimiz yıldan beri ilave tediye ödemelerinde de sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Bu senenin ilave tediyesini hâlâ alamamış olan işçilerin olduğu öğrenildi. İlave tediye ödemesinde önceliğinse tanıdığı olanlara verildiği aktarıldı.

İşçiler sendikadan şikayetçi

Edremit Belediyesi'ndeki yetkili sendika olan DİSK'e bağlı Genel-İş ise tutumu nedeniyle eleştiriliyor. İşçilerin hak mücadesinde etkisiz kalan sendikanın, eleştirilere yönelik, "Bizlik bir şey yok" gibi kestirmeci yanıtlar verdiği aktarıldı. Genel-İş'in, işçiler arasında "sarı sendika" olarak tanımlanmaya başlandığı öğrenildi.

Türk-İş'e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'nın (Belediye-İş) geçtiğimiz yıllarda belediye içinde örgütlenmeye çalıştığı ancak örgütlenmenin önüne geçildiği öğrenilirken, kimi işçilerin Belediye-İş ile hareket ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü'nün bir yerleşkesine giden Genel-İş temsilcilerinin, iş yavaşlatma eylemine yönelik talepte bulunduğu ancak Belediye-İş ile yakınlığı bulunan şefin, işçileri iş yavaşlatma eylemine karşı tehdit ettiği de aktarıldı. Yetkili sendika konumunda olan Genel-İş'in temsilcilerininse söz konusu engellemeye karşı herhangi bir tutum sergilemediği bildirildi.