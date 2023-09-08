İzmir'de 21 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobil ile motokuryenin çarpışması sonucu, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki motokurye Şafak Görkem Yeniay hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; Hasan Yücel Bulvarı'nda, saat 02.30 sıralarında, Şafak Görkem Yeniay'ın kullandığı motosiklet, 19 yaşındaki E.D.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Motokurye olduğu öğrenilen Yeniay, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise refüjde bulunan ağaca çarparak durabilirken, sürücüsü E.D., yaralandı. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan motokurye Şafak Görkem Yeniay ile otomobil sürücüsü E.D.'yi ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Şafak Görkem Yeniay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü E.D.'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.