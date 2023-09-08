TKP'den Ceylanpınar'da hayat pahalılığına karşı basın açıklaması

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bugün TKP ilçe örgütü tarafından bir basın açıklaması yapılarak hayat pahalılığına tepki gösterildi.

Çarşı merkezinde öğle saatlerinde düzenlenen basın açıklamasında TKP Ceylanpınar İlçe Örgütü tarafından "Zamlara, pahalılığa artık yeter" yazılı pankart açıldı.

Basın açıklamasında temel gıda maddelerine, barınma ve ulaşıma her gün yeni bir zam geldiği, böylesi bir hayat pahalılığıyla daha önce karşılaşılmadığı vurgulandı.

İşçiler, emekçiler, emekliler sefalet içindeyken iktidardan duyulan tek sözün "sıkın dişinizi" olduğu belirtilen açıklamada yeni zamların ve vergilerin yolda olduğu hatırlatıldı.

Hayat pahalılığından enflasyon fırladığında, döviz arttığında, faiz yükseldiğinde kimin kasası doluyorsa onların sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada "Halkımız hiç bu kadar ezilmemiş, zenginler hiç bu kadar kazanmamıştı" denildi.

Açıklamada Ceylanpınar Devlet Hastanesi binasının yeni olduğuna ancak doktor kadrosunun yetersiz olması nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine ulaşamadığına ve hastaların sevk edildiğine de dikkat çekildi.

"Yaşattığınız bu sefaletin hesabını sormak için ne gerekiyorsa yapacağız" denilen açıklamada, iktidarın emekçilerin yaşam koşullarını hedef alan ve halka ait kaynakları yağmalama planına karşı eşitlik ve devletçilik, bağımsızlık mücadelesinin büyütüleceği kaydedildi.