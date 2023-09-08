Getir'in gerçek öyküsü

Geçtiğimiz günlerde Getir firmasına ilişkin ‘küçülme’ haberleri kamuoyuna yansıdı. Yılın başlarında Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya’dan çekilen şirket yaptığı açıklamada “Operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık” diyerek dünya genelinde yaklaşık 2 bin 500 işçinin işsiz kalacağını duyurmuş oldu. Elbette Türkiye de bu “yeniden yapılandırmadan” payını alacaktı.

Nitekim izleyen günlerde farklı birimlerde çalışan pek çok emekçinin işten çıkışı yapılmaya başlandı ve şirket hızlı bir şekilde arabuluculuk görüşmelerini başlatarak konuyu sessizce geçiştirme gayreti içine girdi. Sürecin daha fazla kamuoyuna yansımasından tedirgin olan şirket, arabuluculuk görüşmelerini toplu olarak yapmak yerine tek tek yapma yoluna giderek işçilerin örgütlenmesinin önüne her türlü engeli koymaya çalıştı.

Geçtiğimiz yıllarda düşük paket ücretleri, iş cinayetleri, depolardaki keyfi uygulamalar gibi emek düşmanı politikalarla sıklıkla gündeme gelen şirkette yaşanan işçi kıyımının perde arkasında neler yatıyor? Şirketin “operasyonel verimlilik” adı altında oynadığı strateji kumarı tutacak mı? Motokuryeleri köleleştirip güvencesizliğe terk eden esnaf kuryelik modeli işçilere bir gelecek vadediyor mu?

Patronların Ensesindeyiz, Getir şirketinin emek düşmanı politikalarına karşı bu ay hazırladığı dosya haber ile yanıtlar aradı.

Dosya habere buradan ulaşabilirsiniz.