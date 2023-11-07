Güne soL'dan bakın: 7 Kasım 2023

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kuruluyor

THTM laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşlarımızın eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem şiarıyla yola çıkıyor.

Zülâl Kalkandelen: 'Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi halkın gerçek sesi olacak'

Meclis'in sağcılaştığı ölçüde işlevsizleştiğine dikkat çeken Zülâl Kalkandelen, yurtseverlerin Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nde buluştuğunu söylüyor.

Barış Terkoğlu, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni anlattı: 'Cumhuriyet devrimcilerini yan yana getirecek'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi girişimini ilk katılımcılarından Barış Terkoğlu, ''Atatürkçülerden sosyalistlere kadar Cumhuriyetçi çizgide'' mücadele edenlerin buluşabileceği fırsata işaret ediyor.

TGC: TCK 217/A maddesi iktidarın sopası olmaktan çıkarılmalıdır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, "TCK 217/A maddesi iktidarın sopası olmaktan çıkarılmalıdır" diyerek çağrı yaptı.

İstanbul ve İzmir'de öğrencilerden eylem: Hak mücadelesi devam ediyor

İzmir'in ardından İstanbul'da da öğrenciler haklarını aramak için bir araya geldi. TKG yaptığı eylemde, "Ulaşım hizmetini ücretsiz bir şekilde geri almak için shuttle ücretini ödemiyoruz" dedi.

Yargıtay Başsavcılığı 'Can Atalay' mütalaasını sundu: 'Dokunulmazlıktan yararlanamaz'

Yargıtay başsavcılığına göre, hapisteki Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi yetkisini aştı.

Barselona liman işçilerinden İsrail’e silah götüren gemilerle açıklama: Engelleyeceğiz

İspanya’da liman işçileri İsrail’e silah götüren gemilerin faaliyetini engelleyeceklerini ilan etti. İşçiler derhal ateşkes ilan edilmesi için BM’nin harekete geçmesi çağrısı da yaptı.

MEB-Diyanet ortaklığında bu hafta: Öğrenciler ders saatinde cami temizledi

ÇEDES projesi kapsamında, bazı okullarda öğrenciler müfredat dışı dayatmayla karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda Tekirdağ ve Batman’da öğrencilere cami temizliği yaptırıldı.

Sosyalizmin cumhuriyeti, cumhuriyetin Kürt emekçileri

1917'de Sovyetler Birliği'nde yeni bir hayatın tohumları filizlenirken Kafkasya'da yaşayan Kürt emekçiler kendi tarihlerinin "rönesansı" denilecek bir dönemin başlangıcındaydılar.

TKP MK üyesi Önoğlu öğrencilerin eylemlerini değerlendirdi: 'Bardak taştı diyebiliriz'

Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından öğrencilerin başlattığı eylemleri değerlendiren TKP MK üyesi Önoğlu hem özelleştirme eleştirisinde bulundu hem de örgütlülüğün bu olaydaki belirleyiciliğini vurguladı.

Gazze'de 32. gün: Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 1,5 milyona yaklaştı

İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesine ait binanın çatısındaki güneş panellerini vurdu.

AYM 'sansür yasasının' iptalini görüşecek: Bir yılda onlarca gazeteciye soruşturma açıldı

Anayasa Mahkemesi, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis öngören düzenlemenin iptalini görüşecek. Bir yıl önce yürürlüğe giren yasa kapsamında onlarca gazeteciye soruşturma açıldı.