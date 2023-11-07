Barselona liman işçilerinden İsrail’e silah götüren gemilerle açıklama: Engelleyeceğiz

İspanya’nın Barselona kentinde bağımsız sendika Liman İşçileri Örgütünde (OEPB) örgütlü liman işçiler, çalıştıkları limanlarda savaş malzemesi taşıyan gemilerin faaliyetlerini engelleyeceklerini ilan ettiler.

Evrensel’in haberine göre sendika tarafından sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, “Bizler, Barselona liman işçileri olarak şiddetin her türlüsünü mutlak surette reddettiğimizi bir kez daha teyit etmek istiyoruz” denildi.

“Bir işçi kolektifi olarak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne saygı duymak ve bu beyannameyi şiddetle savunmak bizim için bir yükümlülük ve taahhüttür. İnsan hakları şu anda Ukrayna'da, İsrail'de, Filistin topraklarında ve gezegenin diğer yerlerinde ihlal edilmektedir” diyen işçiler şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle, herhangi bir bölgedeki sivil nüfusu korumak amacıyla, savaş malzemesi taşıyan gemilerin limanımızda faaliyet göstermesine izin vermemeye karar verdik. Hiçbir neden sivillerin kurban edilmesini haklı çıkarmaz.

Derhal ateşkes ilan edilmesi ve çeşitli çatışmalara barışçıl çözümler aranması ve BM’nin eylemsizlik ya da işlevlerini ihmal etmek suretiyle suç ortaklığı konumuna son vermesi ve kuruluş ruhunu ve nedenlerini yeniden kazanması çağrısında bulunuyoruz.”