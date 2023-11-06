İsrail'e çelik ihracatı tam gaz sürerken, okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot kararı

İsrail abluka altındaki Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamını sürdürürken Türkiye'den İsrail'e çelik başta olmak üzere ihracat tam gaz devam ediyor. Azerbaycan petrolünün de Türkiye üzerinden İsrail limanlarına nakledildiği biliniyor.

AKP hükümeti ise okul kantinlerinde İsrail mallarını boykot edilmesini tavsiye ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail Türkiye'nin ihracat yaptığı ilk 20 ülke arasında 15. sırada yer alıyor. Sadece, Gazze'deki savaşın başladığı Ekim ayında, Türkiye'nin İsrail'e yaptığı ihracatın toplam tutarı 348 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden...

İsrail Türkiye'nin demir çelik patronları için önemli bir pazar. Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği'nden Eylül 2022'de yapılan açıklamada Türk çeliğinin İsrail pazarının yüzde 65’ine sahip olduğunu belirtilmişti.

Bu yılın Ağustos ayındaki verilere göre Türkiye'nin inşaat demiri ihracatının yaklaşık üçte biri İsrail'e yapıldı.

Savaş başladığında demir çelik ihracatçıları siparişlerin erteleneceğine dair endişeler dile getirse de nakliyelerde ve siparişlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı sektörel haberlere yansıdı.

Öte yandan Türkiye limanları İsrail'e Azerbaycan petrolünün taşınmasına da aracılık ediyor. Bloomberg bir milyon varil Azerbaycan petrolü taşıyan Seaviolet adlı tankerin, 21 Ekim'de Ceyhan Limanı’ndan İsrail'in Eilat limanına doğru yola çıktığını duyurmuştu.

İsrail'in demir çelik ve petrol tedarik etmesinin önüne bir engel koymayan AKP hükümeti okullarda İsral mallarının boykot edilmesi için milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderiyor.

Son olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın "menşei İsrail olan ürünlerin kantinlerde satılmaması" konusundaki talebine ilişkin bir yazıyı 39 ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Yazıda gerekli duyurunun ilçelerdeki tüm resmi kurumlara yapılması ve Öğretmenevleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama otellerinin "gerekli hassasiyeti" göstermesini istendi.