Barış Terkoğlu, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni anlattı: 'Cumhuriyet devrimcilerini yan yana getirecek'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclis için şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi ''ben de varım'' dedi.

'Atatürkçülerden sosyalistlere...'

O isimlerden biri, gazeteci Barış Terkoğlu. Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen mecliste oluşacak bileşime dikkat çeken Terkoğlu, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni ''Özünde eşitlik, bağımsızlık, laiklik başta olmak üzere Cumhuriyet değerlerini savunan ve farklı eğilimlerden insanların yan yana geldiği bir oluşum" söyleriyle özetledi,"Daha açık söylersek Atatürkçülerden sosyalistlere kadar Cumhuriyetçi çizgide fikir üreten, mücadele eden yurttaşları bir araya getirmeye, ortak çözüm üretmeye ve dönüştürmeye çalışacak."

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ilk girişimini başlattığı THMT'nin partili partisiz çok sayıda kişiyi kapsayacağını söyleyen Terkoğlu, kendisinin katılım sürecini şu sözlerle anlattı: "Türkiye'de son seçimde de açıkça gördüğümüz gibi gericilik kolayca yan yana gelebiliyor. Çıkarlarını birlikte savunabiliyor. Gelgelelim, Türkiye'de ilericiler ortak bir hatta buluşamıyor. THTM'yi böyle bir zemin ürettiği için önemli bulup katıldım, destekledim."

'Cumhuriyet devrimcilerini yan yana getirecek'

26 Kasım tarihinden itibaren gerçekleştirilecek halk toplantılarıyla temsilcileri belirlenmeye başlanacak olan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ilk kez 24 Aralık'ta tüm bileşenleriyle toplanacak.

THTM girişiminin Türkiye'nin önümüzdeki dönem siyasi hayatındaki önemini değerlendiren Terkoğlu, Cumhuriyet değerlerinin savunulması ve daha ileri taşınmasının gerekliliğine işaret ediyor:

''Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Onun iktidar katındaki kutlamalarındaki gönülsüzlük bize çok şey anlatıyor. Öte yandan Cumhuriyet'in halk tarafından gönüllü sahiplenilişi de önemli bir mesaj veriyor. Mesele adı ya da sembolleri değil. Cumhuriyet'in devrimle gelen değerleri bugün ancak devrimciler tarafından savunulabilir halde. THTM, Cumhuriyet devrimcilerini yan yana getirecek ve geçmiş savunusu değil eşitlikçi düşünceyle ileri taşıyacak bir zemin yaratttığı için önümüzdeki dönemde önem taşıyor. Zira bugünkü iktidar Cumhuriyet'i değerlerinden arındırmak, Anayasasını ortadan kaldırmak, onu halka değil saraylara mal etmek için politika üretiyor. Haliyle, Cumhuriyet'i eski bir şarkı olmaktan çıkarıp güncel bir mücadeleye dönüştüreceği için THTM'yi önemsiyorum.''