MEB-Diyanet ortaklığında bu hafta: Öğrenciler ders saatinde cami temizledi

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ortak protokol imzalamış, “manevi danışman” adı altında vaiz, Kuran kursu hocaları gibi din görevlilerinin okularda öğrencilere “değerler eğitimi” vereceği belirtilmişti.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) adlı proje kapsamında öğrencilere bu defa cami temizletildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir okulun öğrencileri ÇEDES kapsamında cami temizledi. Şarköy Müftülüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “ÇEDES projesi kapsamında Gazi Süleyman Paşa Camisi’nde temizlik yapıldı” ifadeleri yer aldı. Batman’da da ÇEDES kapsamında benzer bir uygulamaya imza atıldı.

Gercüş Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere ÇEDES projesi kapsamında cami temizliği yaptırıldı. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğrenciler bu proje kapsamında dini etkinliklere de götürülüyor. Zonguldak’taki Gaziosmanpaşa İlkokulu, Eskişehir’deki İnönü İmam Hatip Ortaokulu, Mardin’deki Cumhuriyet Ortaokulu, Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elazığ’daki Mezre Ortaokulu, Sakarya’daki Erenler Ortaokulu ve Muğla’daki Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi bunlardan yalnızca birkaçı.

Bu etkinlikler kapsamıda ''dini sohbetlerin'' yapıldığı belirtilirken toplu şekilde namaz kılındığı da görüldü.

'MEB, Diyanet'e yavru bakanlık olma gayretinde'

Birçok kentte öğrencilerin topluca camilere taşındığını aktaran Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Çocuklar burada içeriğini bilmediğimiz sohbetleri dinlemek ve hatta camiyi temizlemek durumunda kalıyor” dedi.

Okullarda din eğitiminin hali hazırda öğretmenler tarafından verildiğini anımsatan Özbay, “Bu konuda da bir eksiklik varsa, bu eksiklik kamuoyuna sayılarla izah edilip, atama bekleyen öğretmenler devreye sokulabilir. Bunun yerine çocukların eğitim adı altında öğretmenlerinden alınıp imamlara teslim edilmesi, okuldan çıkarılıp cami cami gezdirilmesinin mantığı nedir? MEB, Diyanet’e yavru bakanlık olma gayretinde midir?” diye konuştu.