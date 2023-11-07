Zülâl Kalkandelen: 'Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi halkın gerçek sesi olacak'

Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) yola çıkıyor. Bir deklarasyonun çok ötesinde iddia ve anlam taşıyan girişim Türkiye'de eşitlik, bağımsızlık, laiklik mücadelesi için görev üstlenmeye talip.

İşçi, emekçi kesimlerin ve öğrenci gençliğin temsilcilerini buluşturacak meclisin ilk katılımcılarından biri gazeteci-yazar Zülâl Kalkandelen oldu. Cumhuriyetçiler ve sosyalistlerin ortak mücadele vermesi gerektiğini kaydeden Kalkandelen, aksi durumda yaşananlara örnek olarak bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bileşimini gösteriyor:

''14 ve 28 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte, Cumhuriyet’in 100. yılının Cumhuriyetçiler ile solun, sosyalistlerin buluştuğu bir muhalefet gücüyle karşılanması için birçok kişi gibi ben de elimden geleni yaptım. Bir gazeteci-yazar olarak gerekli uyarıları zamanında yazıp anlatmaya çalıştım. Ancak o dönemde muhalefet cephesi, medyanın da manipülasyonu yüzünden, büyük oranda altılı masanın güdümünde kaldı ve sonuçta TBMM’de 2. Cumhuriyetçi bir tasarım oluştu.''

'Yurtseverlerin bir araya gelmesi düşüncesi güçlendi'

Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşan TBMM'nin emekçiler lehine karar verebilme işlevini de yitirdiğine dikkat çeken Zülâl Kalkandelen'e göre, ''Bugün laik, bağımsızlıktan yana, kamucu ilkeler etrafında buluşan, emekçileri savunan politikaları uygulamaya sokabilecek bir Meclis yok; aksine tarihin en gerici ve sağcı Meclisi oluştu.''

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin bu kritik uğrakta kurulduğunu vurgulayan Kalkandelen, neden THTM'de olduğunu şu sözlerle açıklıyor: ''Bu tehlike ile mücadele etmek ve sömürü düzenine karşı durmak için, toplumun farklı kesimlerinden yurtseverlerin bir araya gelmesi düşüncesi güçlendi. Ben de bu önemli girişimde üzerime düşen görevi yapacağım.''

'THTM halkın gerçek sesi olacaktır'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni ''devrimci'' bir çıkış olarak nitelendiren Zülâl Kalkandelen, girişimin önünde duran görevlere işaret ediyor: ''THTM gericiliğe, piyasacılığa ve emperyalizme karşı gereken etkili muhalefeti yapacak, emek ve laiklik mücadelesini verecek, halkın gerçek sesi olacaktır. Böyle bir meclisin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında toplum ve devlet siyasal İslam’ın ablukası altındayken ortaya çıkmasının, hem devrimci olduğunu hem de toplumsal muhalefeti sağlamlaştırıp diri tutması açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum.''

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