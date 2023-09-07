Güne soL'dan bakın: 7 Eylül Perşembe

Deyrizor'da bir Kürt-Arap savaşı mı yaşanıyor?

Suriye'nin Deyrizor kentinde 27 Ağustos tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar, bir "Kürt-Arap savaşı"nı akla getiriyor. Ancak tabloya bakıldığında tarafların geçişken olduğu görülüyor.

OVP üzerine ilk saptamalar

2024 yılında enflasyonla birlikte ekonomik durgunluk yani bir stagflasyon yaşanması olasılığı büyümektedir. Muhtemel bir IMF programı bu olasılığı kuvvetlendirebilecektir.

MEB'in 'merdiven altıyla mücadele' planı: Kursların girişine QR kod koymak

Veliler kursun kapısına geldiklerinde kodları tarayıp “tamam burası izinli” veya “aaa, burası merdiven altıymış” diyecek... Eğitim-İş Balıkesir Şube Başkanı Gökgün’e göre karar itiraf niteliğinde.

Aliyev-Erdoğan ailelerinin SOCAR kardeşliğinin perde arkası: İki dövlet tek sermaye

SOCAR bir yanıyla Azerbaycan’da sosyalizmin çözülüşüyle ortaya çıkan yeni monarşinin bir ürünü ama öbür yandan da Türkiye’deki yeni monarşinin en büyük destekçisi.

Okul dendiğinde velilerin aklına neden ilk önce para gelir?

Türkiye’de 2023’te de eğitimde piyasanın ve paranın düdüğü öteceğe benziyor. Bunu tersine çevirmenin yolu mu? Her yurttaş için parasız, laik ve bilimsel eğitim hakkını savunmakla başlamak gerekiyor.

6-7 Eylül'den geriye kalan şarkı: Cibali'de bir tütün işçisi

6-7 Eylül olaylarında hedef gösterilenlerin arasında Sefarad Yahudileri de vardı. Müzisyen Jak Esim'le Sefarad şarkılarını ve 6-7 Eylül'ü konuştuk.

‘Biz bir aileyiz’ yalanı arkasındaki sömürü

Birçok öğretmen çalıştıkları kurumlarda meslekleri dışında her işi yapmak zorunda kalıyor. Üstelik çalıştıkları kurumlar bu acımasızlığı “Biz bir aileyiz” yalanıyla örtmeye çalışıyor.

Mehmet Şimşek: Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak OVP'ye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" dedi.

İktidar emekliler için yine yılsonunu işaret etti, Yılmaz'ın açıklaması 'pes' dedirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekliler için yılsonunu işaret etti, AKP iktidarlarında ücreti enflasyon karşısında gerileyen tek kesimin üst düzey kamu yöneticileri olduğunu öne sürdü.

Gar Katliamı sanığı katliamdan bir yıl önce MİT'ten gelen yazıyla tahliye edilmiş

Gar Katliamı davası sanığının katliamdan bir yıl önce mahkemenin MİT'ten talep ettiği yazı üzerine tahliye edildiği ortaya çıktı. Mahkeme MİT'e "IŞİD terör örgütü mü?" diye sormuş.

Diyanet'in din görevlilerini İsmailağa yetiştiriyor!

Diyanet’in başta üst kademesi olmak üzere çok sayıda yöneticinin İsmailağa cemaatiyle bağlantısı bulunuyor.

TKP Merkez Komitesi toplandı

103. yaşını 10 Eylül’de sokakta daha fazla emekçiyi TKP gönüllüsü olmaya davet ederek kutlayacak olan TKP, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin kuruluşu için yürütülen çalışmalara hız verecek.