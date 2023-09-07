Mehmet Şimşek: Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şimşek ayrıca "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın OVP'ye desteğinin tam olduğunu söyleyen Şimşek "Bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz" dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"- Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok.

- OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz.

- Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş. Şimdi bunun bir ayağı kalıyor. Dış kaynak ayağı. Ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum.

- (KKM'den çıkış) Önce rezervlerimizi güçlendireceğiz. Sonra çıkış stratejisini kamuoyuyla paylaşacağız.

- Kur hedefimiz yok; OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor.

- İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net. İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz.

- Dar kesimlerinin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasında tek yol enflasyonu tek hanelere düşürmektir. Programın da ana hedefi, enflasyonu düşük tek haneye zamanla çekmek ve orada tutmaktır.

- Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak."