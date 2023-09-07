TKP Merkez Komitesi toplandı

TKP Merkez Komitesi, takviminde yer alan siyasal ve örgütsel gündem maddelerini değerlendirmek için toplandı. Partinin Eylül ve Ekim ayı takviminde bulunan siyasal mücadele başlıklarına ve eylem ve etkinliklere dair planlamalar gözden geçirildi.

103. yaşını 10 Eylül’de sokakta daha fazla emekçiyi TKP gönüllüsü olmaya davet ederek kutlayacak olan parti, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin kuruluşu için yürüttüğü görüşme ve çalışmalara 10 Eylül’ün ardından hız vererek kamuoyunu bilgilendirecek.

Okulların açılmasına günler kala gerçekleşen toplantıda aynı zamanda devlet okulları tarafından talep edilen fahiş kayıt paraları gündem edildi. Okul çağında çocuğu bulunan milyonlarca emekçinin gündemini belirleyen gelişmeler karşısında TKP’nin siyasal doğrultusu ve örgütsel gövdesiyle yapması gerekenler ele alındı.

Okul kayıtlarında olduğu gibi devletleştirme talebinin emekçiler için ne kadar yaşamsal olduğunu gösteren gelişmelerle birlikte başta eğitim ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirket ve holdingler olmak üzere özel sektörün teşhir edildiği çalışmalar artacak, Patronların Ensesindeyiz’in bu bağlamda yaptığı üretimler devam edecek.