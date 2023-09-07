Gar Katliamı sanığı katliamdan bir yıl önce MİT'ten gelen yazıyla tahliye edilmiş

IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde 103 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliamına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın dosyasına, firari sanık Ahmet Güneş hakkındaki belgeler de girdi.

Güneş’in katliamdan 1,5 yıl önce Gaziantep’te IŞİD’in “Gaziantep emiri” ve 10 Ekim katliamı organizatörü Yunus Durmaz’ın kardeşi Ökkeş Durmaz ve IŞİD üyesi Mustafa Delibaşlar ile birlikte yargılandığı dosyaya giren bu belgelerde, Güneş ile Durmaz’ın kontrolündeki manganın eğitim videoları ve PKK’li olarak niteledikleri bir kişiyi infaz ettikleri anların görüntüleri bulunuyor.

Mahkeme 'IŞİD terör örgütü mü?' diye sormuş

MİT’in; Güneş, Durmaz ve Delibaşlar hakkında Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıya ANKA Haber Ajansı ulaştı. Bu üç ismin terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı mahkeme, “Irak Şam İslam Devleti adlı örgütün terör örgütü olup olmadığı hususunun Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT müsteşarlığından ayrı ayrı sorulmasına” şeklinde bir ara karar almıştı.

MİT'ten yanıt: Adlarının terör örgütleri mensupları listesinde geçip geçmediğini bilmiyoruz

Mahkemenin ara kararıyla ilgili olarak MİT’e 18 Haziran 2014 tarihinde resmi yazı gönderildi. O dönem Başbakanlığa bağlı olan MİT Müsteşarlığı da 30 Haziran 2014 tarihinde mahkemeye yanıt gönderdi. MİT Müsteşarı adına Hukuk Müşavirinin verdiği tek sayfalık yanıtta şu ifadeler yer aldı:

“İlgili yazıya konu talebe ilişkin olarak müsteşarlığımız kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde, bahse konu şahısların ülke içinde veya dışında herhangi bir terör örgütü mensupları listesinde adlarının geçip geçmediği hususunda bilgiye rastlanmamıştır.”

Tahliye sonrası firar ettiler

MİT’in bu yazısının dava dosyasına girmesinin ardından Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi toplam üç sanıklı davada sanıkların tamamını tahliye etti. Tahliyenin ardından ise sanıklar firar ettiler ve bir daha kendilerine ulaşılamadı. Yargılama sonunda Mustafa Delibaşlar ve Ökkeş Durmaz beraat ederken, mahkeme Ahmet Güneş’e ise önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ancak yapılan indirimin ardından bu ceza 6 yıl 3 aya indirildi.

Yakalanmaları da rastlantı sonucu

IŞİD ile ilgili birçok katliam davası açısından da büyük önem taşıyan Gaziantep’teki bu dava, üç ismin rastlantıyla yakalanmasıyla gündeme gelmişti. 25 Mart 2014 tarihinde Gaziantep’te yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir araçtan çalılıklara doğru malzeme atıldığını fark etti. Araç durdurulduğu sırada sürücü Mustafa Delibaşlar’ın üzerinde mail adresleri ve şifrelerinin bulunduğu bir kağıdı yırtmaya çalıştığı fark edildi. Polis, kağıtlara el koyarken, şoförle birlikte araçtaki Ökkeş Durmaz ve Ahmet Güneş'i de gözaltına aldı. Çalılıklarda yapılan aramada harddisk, flash bellek, hafıza kartı ve kar maskesi bulundu.

Bu 3 IŞİD’linin imha etmeye çalıştığı söz konusu görüntülere de ANKA ulaşmıştı. Bu belgelerde; Güneş’in IŞİD saflarında çatışmasını gösteren anlar ile bir kişiyi infaz etmesini içeren görüntüsü de yer aldı. Güneş’in videoda infaz edilecek kişi ile Arapça konuşarak infaz edileceğini anlatması da videoda bulunuyor.

İnfaz görüntüleri

Görüntülerde videoyu çeken kişi “Ölüm size gelip çattığında mı Müslüman oldunuz” diye sordu. Güneş ve çevresindeki diğer IŞİD’lilerin elinde kalaşnikof makineli tüfekler bulunuyor. Güneş, önündeki kişi infaz etmeden önce Kuran'dan Tevbe Suresi ayetlerini okudu. Güneş, önündeki kişinin PKK’li olduğunu söyleyerek, “İşte bu mürtet PKK’den aldığımız esirlerden bir tanesi. Bunlar gerek PKK’nin yanında savaşan gerekse söz ve dil ile her halükarda onlara destek olmaya çalışanlar” diye konuştu. Güneş, önündeki kişinin öldürülmesini “Amel” diye açıklayarak, yine başka bir ayeti okudu.

Güneş’in videoda, çevredekilere önündeki kişinin ölüp yere düştüğünde bir kere Sübhaneke duası okumasını emrettiği görüldü. Videodaki IŞİD’lilerin önlerindeki kişiyi infaz ettikten sonra cansız bedenine ellerindeki tüfeklerle birer el ateş etmelerini istedi.

Dosyaya firari sanıkların eğitim videoları da girdi

Dosyaya firari IŞİD’lilerle ilgili başka videolar da girdi. Boş bir fabrikanın etrafında çekilen videoda IŞİD’lilerin silahlı eğitim yaptığı anlar görüldü. Bu videoda IŞİD’liler kendi yazdıkları marş ve IŞİD bayrağı ile yürüdü. Videoda firari sanık Ahmet Güneş’in ise bu IŞİD’lileri eğittiği anlar da yer aldı. Videoyu çeken kişinin “Kimi koruyorsunuz” sorusuna Güneş’in yanındaki iki kişi ona yakın koruma gibi davranarak, Güneş’i koruduklarını ifade etti.

Yine fabrika alanında IŞİD’lilerin eğitim yaptığı başka videolarda IŞİD’liler önce ısınma hareketleri yaptığı, sonra eğitim için kurdukları parkurda engellerle savaş eğitimi yaptıkları görüldü. Eğitim parkurunda 2 metrelik duvarın üzerinden atladıkları, sürünme eğitimi yaptıkları anlar videoya yansıdı.