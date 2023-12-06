Güne soL'dan bakın: 6 Aralık 2023

Konya'da iş cinayeti: Fabrikadaki elektrik direğinden düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti

Konya'da öğrenci Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firmasıyla gittiği fabrikada tamir nedeniyle çıktığı elektrik direğinden arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

KDK: Bize evin kapısını gösterenlere bu ülkenin kapısını göstereceğiz

Kadın Dayanışma Komiteleri, AKP'nin kadınlara dönük planladığı esnek ve uzaktan istihdam modeli ile okullara getirilen "Türk sosyal hayatında aile" dersinin amacının aynı olduğunu duyurdu.

Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı

Hrant Dink'i katleden Ogün Samast'a, 10 yıla kadar hapis talebiyle tutuksuz yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Granma çıkarması 67. yılında hâlâ güncel

Bosque’nin yoğun ateş altında onları teslim olmaya zorlayan askerlere haykırdığı sözler, bugün emperyalizme de benzer bir meydan okuma olarak devam ediyor: “Burada hiç kimse teslim olmaz!”

MEB gençleri depreme dinle hazırlayacak: 'Olsa olsa öbür dünyaya hazırlık olur'

MEB "Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi" başlattı. Psikiyatrist Erden'e göre afetlerden zarar görmeyi "Allah'ın takdiri" diye sunmak ancak öbür dünyaya hazırlık olabilir.

İSİG duyurdu: Kasım'da 137, 11 ayda 1772 iş cinayeti gerçekleşti

İSİG Meclisi'nin raporuna göre, Kasım ayında en az 137 işçi, yılın on bir ayında en az 1772 işçi hayatını kaybetti.

Savaşı tırmandıran adımlardan biri: Trump 6 yıl önce bugün Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etti

Eski ABD Başkanı Trump, 6 yıl önce bugün Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını duyurmuştu. Karar, bölgede bugün yaşanan gerilimin en büyük adımlarından biri oldu.

Mehmet Bozkurt'un anısına Tarih Sohbetleri: 'Tarihimize severek bakıyordu'

6 Aralık 2022'de kaybettiğimiz tarihçi yazar Mehmet Bozkurt'un anısına hazırlanan Tarih Sohbetleri kitabını ve tarihçi yazarı, Mesut Odman ve Volkan Algan ile soL okurları için konuştuk.

'Gurur' tablosu: Yurt başka ilçede, servis yok, yemek yok

KYK yurtlarında asansör kazaları, intiharlar, yurt idarecilerinin gerici uygulamaları bitmek bilmezken öğrencilerin eğitim ve barınma hakları da ellerinden alınmaya devam ediyor.