Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast bugün hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım’da tahliye edilen Samast, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla yargılanıyor.

Davanın iddianamesinde Samast hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Samast, davada ifade vermek için Trabzon’daki Akçaabat Adliyesi’ne geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Adliyeye yürüyerek giren Samast, Akçaabat 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre istedi.

Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Samast’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.