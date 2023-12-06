Duruşmaya Trabzon'dan bağlanan Ogün Samast'ın ifadesi alınmadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan açılan davanın birleştiği dosya kapsamında hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Samast, Trabzon Akçaabat Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken avukatıysa salonda hazır bulundu.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi.

Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS'le bağlanırken, Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları duruşmaya katıldı.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Samast, ikamet adresi olarak Düzköy'deki bir adresi söyledi. İşsiz olduğunu belirten Samast, herhangi bir gelirinin olmadığını ifade etti. Bu arada Samast'ın eşi de Akçaabat Adliyesi'ndeki duruşma salonunda izleyici olarak katıldı.

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından Samast hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlenmişti.