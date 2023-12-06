MEB gençleri depreme dinle hazırlayacak: 'Olsa olsa öbür dünyaya hazırlık olur'

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlükleri koordinesinde afetlere "manevi" hazırlık için "Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi" başlattı.

Önceki gün Ankara'da düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Dayanıklı Sınıflar Hareketi'nin öncelikli amacının "genç insanları, içinde kaygı, korku, endişe barındıran felaket anlarındaki her türlü karşılaşmalara hazırlamak" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın birçok ülkesinde bir asırda görülebilecek felaketlerin çok kısa bir zamanda görülmesini mümkün kılan bir coğrafyada bulunduğunu söyleyen Tekin, "böyle bir kader ve imtihana hazırlıklı olmak, gerekli hazırlıkları yapmak" gerektiğini kaydetti.

Psikiyatrist Erden: Meseleyi psikolojize etme eğilimi tehlikeli

Afetlere psikolojik olarak hazırlanmanın mümkün olup olmadığını sorduğumuz Psikiyatrist Cem Taylan Erden bunun mümkün olduğunu ancak bu hazırlığın imamlar tarafından yürütülmesinin "bir facia" olduğunu dile getirdi:

"Evet psikolojide rezilyans diye bir kavram var. Bu, Türkçe'ye hazırlıklılık olarak çevrilebilir. İnsanların çeşitli süreçlere psikolojik olarak hazırlanmak için çaba göstermeleri elbette ki mümkün" diyen Erden'e göre burada temel bir sorun var. Çünkü insanların depreme karşı hazırlıklı olmasından çok binaların ve şehirlerin depreme karşı hazırlıklı olması gerekir.

Bu görevi insanların üzerine yıkacak şekilde bir vurgunun tehlikeli olduğunu belirten Erden "Çünkü bu insan topluluklarının, en başta da devletin hazır olması gereken bir durum. Yani meseleyi psikolojize etme eğilimi açısından tehlikeli. Insanları depremden sağlam bir psikolojiden ziyade sağlam binalar koruyacaktır" diye belirtti.

'Bu dünyaya değil öbür dünyaya hazırlık'

Bu işin imamlar tarafından yürütülmesi içinse Erden "ayrı bir facia" dedi ve ekledi:

"Belki müteahhitlerin binalardan çalmaması için dini bir telkin faydalı olur ama insanlara doğal süreçlerden zarar görmeyi Allah'ın takdiri olarak sunmak bu dünyaya değil belki öbür dünyaya hazırlık olarak okunabilir."