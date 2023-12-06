KDK: Bize evin kapısını gösterenlere bu ülkenin kapısını göstereceğiz

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), AKP'nin kadınlara dönük planladığı esnek ve uzaktan istihdam modelinin, ortaokul ve liselere getirilen "Türk sosyal hayatında aile" dersinin amacının kadınların toplumsal yaşamdan silinmesi olduğunu açıkladı.

KDK tarafından yapılan açıklamada "Bize evin kapısını gösterenlere biz de bu ülkenin kapısını göstereceğiz" denildi.

Cumhuriyetle birlikte kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 89. yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Cumhuriyetin kadınlara yurttaş olmanın kapısını açtığı, AKP'ninse kadınları toplumsal yaşamın dışına iterek bu kapıyı yüzlerine kapamaya çalıştığı vurgulandı.

Aile Bakanı'ndan itiraf: Kadınlar hem çalışıp hem ev işi yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından müjde gibi sunulan "kadınlar için uzaktan ve esnek çalışma modelleri" planlarını hatırlatan KDK "Esnek çalışma güvencesizlik demek, ne iş yaptığımızın, ne kadar iş yapacağımızın, süslü tabirle 'iş tanımı'mızın belli olmaması demek. Çalışma yaşamında kadınlara daha çok kuralsızlık, daha çok hak gaspları, daha düşük ücretler demek" açıklamasını yaptı.

Aile Bakanı'nın uzaktan çalışma konusunda kadınların bir yandan çalışırken bir yandan da ev işlerini yapacağını, çocuk bakacağını itiraf ettiğini bildiren KDK, "Evdeki yükümüz katlanacak. Patronlar ile AKP ise kreş açma zahmetinden kurtulup sefa sürmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Okullara getirilen 'aile' dersinin müfredatında yok yok

AKP'nin patronlara, tarikatlara ve kadın düşmanlarına çalıştığı kaydedilen açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokul ve liselere getirdiği "Türk Sosyal Hayatında Aile" dersine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aile Bakanlığı biz kadınları eve hapsetmenin yollarını ararken, Milli Eğitim Bakanlığı da boş durmuyor: Ortaokul ve liselere 'Türk sosyal hayatında aile' dersi getiriyor. Müfredatta yok yok! Aile kurmanın fıtrata uygun olduğundan tutun da, İslam Hukuku’nda aile kurmanın şartlarına… Orta Asya Türk Devletlerinde aileden tutun da Veda Hutbesi’nde, ayet ve hadislerde ailenin önemine kadar…"

AKP’nin "Güçlü Türkiyesi"nin kadınlara biçtiği değerin “Ailen kadar, çocuk sayın kadar konuş” olduğu ifade edilen açıklamada "Varsın ailenin içinde şiddet olsun, yoksulluk olsun, geçim derdi olsun. Ama kol kırılsın yen içinde kalsın, aman tadımız kaçmasın. Varsın kadınlar daha da ezilsin, yeter ki aile güçlensin…" denildi.

'Bu mutlu aile tablosunu bozacağız'

"Bizim ne evlere hapsolmaya, ne de patronlar daha da zenginleşsin diye esnek ve güvencesiz koşullara boyun eğmeye niyetimiz var" ifadeleri kullanılan açıklama şöyle denildi:

"AKP’nin tarikatlarla, cemaatlerle, patronlarla kol kola çizdiği bu mutlu aile tablosunu bozacağız! Her mahallede, her işyerinde ücretsiz kreşler açılana kadar, aile soslu dinci gericilik karanlığını dağıtana kadar asla durmayacağız. Seçme ve seçilme hakkımızı kazanmamızın 89. yılında KDK’lı kadınlar eşitlikten, emekten, laiklikten, bağımsız ve egemen bir ülkeden, sosyalizmden taraf olmayı seçiyor. Senin yerin bizim taraf! KDK’lı ol, bu ülkede kendi kaderimizi kendimiz çizelim!"