10 gündür direnen Özak işçilerine coplu, biber gazlı müdahale: 22 gözaltı

Urfa'da fabrika önündeki direnişlerini 10 gündür sürdüren Özak Tekstil işçilerine jandarma bu sabah bir kez daha müdahale etti.

İşçiler, vardiyadaki işçilerin içeri alınmasını engellemeye çalışırken jandarma coplarla işçileri Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) yöneticilerini darbetti, biber gazı kullandı.

Yaşananlar, sendikanın sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

"Bu sabah Özak Tekstil önünde direnişe jandarmanın gazlı coplu müdahalesiyle başladık. Sendika Genel Başkanımız, iki sendika yöneticimiz ve 19 işçi toplam 22 kişi gözaltına alındı. Özak işçileri mücadeleye devam ediyor. Saldırı sonrası fabrikada çalışan işçiler de aramıza katıldı."