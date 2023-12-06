Savaşı tırmandıran adımlardan biri: Trump 6 yıl önce bugün Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etti

İsrail'in Gazze'ye dönük başlattığı saldırılar 60 günü geçerken, ABD yönetiminin Siyonist rejime olan desteği devam ediyor.

Bölgedeki gerilimi körükleyen en büyük adım, 6 yıl önce bugün eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından atılmıştı. Trump, 6 Kasım 2017 tarihinde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını aldıklarını ve büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

İsrail'in 1967'deki savaştan bu yana Kudüs'ün bir bölümünü kontrol altında tutması, Birleşmiş Milletler tarafından hukuksuz bir işgal olarak tanımlanıyor.

Yine Trump döneminde, ABD yönetimi, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgalini "kalıcı bir ilhak" olarak tanımlamıştı.

Trump'ın bu politikaları, İsrail hükümetini yasa dışı yerleşimleri genişletme konusunda cesaretlendirmiş ve Batı Şeria'daki Filistin'e ait bölgelerin daha da izole olmasına yol açmıştı.

Trump'ın İran'a karşı saldırgan tavrı ve Nükleer Anlaşma'dan çekilme kararı bölgede gerilimi tırmandıran önemli bir diğer unsur oldu.

ABD'nin bölgede gerilimi artıran hamleleri, mevcut ABD Başkanı Joe Biden döneminde de devam ediyor.

ABD'nin Siyonizm'e desteği

İsrail'in en büyük müttefiki olan ABD'de hakim yönetim anlayışı, Siyonizm'e koşulsuz destek vermek üzerine kurulu.

İsrail'e olan bağlılığını hiçbir zaman esirgemeyen ABD merkezli büyük şirketler de, Gazze'deki savaşın başlamasının hemen ardından İsrail'e olan desteklerini açıklarken, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil katliamına şu ana kadar sessiz kaldı.

Ülkede, İsrail'in katliamına karşı çıkarılan sesler düzenli olarak bastırılmaya çalışılıyor.

Filistin'e destek veren öğrencilere baskı, fişleme

Gazze'de savaşın başlamasının ardından, ABD'deki birçok üniversitede öğrenciler, Filistin halkına destek için sokaklara çıkarken, üniversite yönetimleri ve Siyonist oluşumlar, öğrencilere tehdit ve baskı hamlelerinde bulunarak, fişleme girişiminde bulundu.

Harvard Üniversitesi'nde, savaşın başlamasından bir hafta sonra Filistin halkına destek için bildiri imzalayan öğrencilerin isimleri ve resimleri, Siyonist bir dernek tarafından üniversitenin çevresinde dolaştırılan kamyonla gösterildi.

Öğrencilerin isimlerini ve adreslerini çevrimiçi olarak da yayınlayan dernek, öğrencileri tehditle imzalarını geri çekmeye zorladı.

Yaklaşık üç hafta önce de, ABD'nin Vermont eyaletine bağlı Burlington kentinde üç Filistinli genç, akşam saatlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Filistin'in İngiltere'deki misyonunun başkanı Büyükelçi Zomlot gençlerin kefiye giydikleri için saldırıya uğradıklarını belirtti.

ABD'de Filistinli öğrencilere yönelik zorbalık, Trump döneminde de görülmüştü. 2019 yılında Harvard Üniversitesi’ni kazanan bir Filistinli bir öğrenci, ABD'ye girişi esnasında vizesi iptal edilerek sınır dışı edilmişti. Öğrencinin sınır dışı edilmesinin gerekçesi "sosyal medya paylaşımları" olarak gösterilmişti.

Birçok eyalette İsrail'e boykotu önleyen yasalar var

ABD'nin birçok eyaletinde, toplumdaki İsrail karşıtlığını bastırmak için geçmişteki birtakım yasalar yürürlükte.

Eyaletlerin birçoğu, ülke genelinde İsrail'in Filistin işgalini sonlandırması ve uluslararası hukuka uyması talebiyle 2005'te başlatılan boykot hareketine (BDS Hareketi) karşı yasalar çıkararak, İsrail'le iş yapmayı reddeden kişi ve şirketlere dönük cezai yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

2019 verilerine göre, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 78'i, boykot karşıtı yasalara tabi tutuluyor.

ABD halkının Filistin'e desteği büyüyor

ABD'nin genelinde Filistin halkına destek gösterileri savaşın başından bu yana devam ediyor.

Savaşın başlamasının ardından ülkenin birçok kentinde Filistin halkına destek amacıyla kalabalık yürüyüşler düzenlendi.

Geçtiğimiz ayın başında, ABD’nin başkenti Washington D.C’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD”nin İsrail’e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük “Filistin’e destek" gösterisi yapılmıştı.