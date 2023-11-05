Güne soL'dan bakın: 5 Kasım 2023

Kemal Okuyan CHP Kurultayı'nı değerlendirdi: Birileri yine 'umut' çıkaracak

CHP Kurultayı'nı değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "'Özgür Özel daha yeni seçildi, ne olacak bir bakalım' yaklaşımı iktidara zaman kazandırmaktan başka işe yaramaz" dedi.

Büyük saldırı: AKP 2024'te işçilere zam yapmamanın yolunu döşüyor

2 Kasım’da yayınlanan TCMB Enflasyon Raporu kabaca 2024 ikinci yarısından itibaren hızlanan bir sermaye saldırganlığını müjdeliyor.

İSİG: AKP’li yıllarda en az 32 bin 180 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli İSİG Meclisi, AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne iş cinayetlerinde en az 32 bin 180 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçi boşaltılan Devlet Tiyatrolarında bir '100. yıl' oyunu: 'Yüzünde Yüzler'

İçini boşalttıkları Cumhuriyet için hazırladıkları oyuna Nazım’ı dayanak yapmaya çalıştıklarında da ellerinden daha fazlası gelmiyor, bir otel animasyonundan fazlası çıkmıyor ortaya.

Erdoğan'dan CHP Kurultayı sonrası ilk yorum: Kılıçdaroğlu ve Özel'i hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki genel başkan değişime ilişkin açıklamasında, Özel ve Kılıçdaroğlu için "Al birini vur diğerine" dedi.

Aydın'daki selde can kaybı 3'e yükseldi, 1 kişi hâlâ kayıp

Aydın'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp olan bir kişiye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

İhvancılardan İncirlik üssü önünde pazarlık eylemi

İHH Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İncirlik'e "masada elleri güçlensin" diye geldiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi: CHP'nin 8'inci Genel Başkanı Özgür Özel oldu

CHP Kurultayı'nda başkanlık yarışı iki tur süren oylama sonuçlandı. 812 delegenin oyunu alan Özgür Özel CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

Gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gazze'de 30. gün: İsrail mülteci kampına saldırdı, 51 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişi hayatını kaybetti. İsrail mülteci kamplarını ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ramallah'ta Mahmud Abbas ile görüştü.

Washington'da ABD tarihinin en büyük 'Filistin’e destek' gösterisi yapıldı

ABD başkenti Washington D.C’de, İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarında ateşkes ve ABD'nin İsrail’e yardımlarını durdurmak için ülke tarihinin en büyük “Filistin’e destek" gösterisi yapıldı.