Erdoğan'dan CHP Kurultayı sonrası ilk yorum: Kılıçdaroğlu ve Özel'i hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Milletimize bir söz vermiştik. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Aradan geçen 21 yılın ardından artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içerisindeyiz. 5-10 sene önce buralar neydi? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

Gazze açıklaması

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur" dedi.

"Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir" diyen Erdoğan, "Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Kurultayı açıklaması

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan seçilmesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne'deki teröristbaşı Demirtaş'a bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi? Peki kongreyi kazanan zat (Özgür Özel) kime selam verdi. O da aynı şekilde Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber, omuz omuza yürüdüler" diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi: "Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız... 12-13 seçim kaybettin. Hep Onlarla beraberdin. Kazanan (Özgür Özel), sen de onlarla beraberdin."