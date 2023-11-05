Aydın'daki selde can kaybı 3'e yükseldi, 1 kişi hâlâ kayıp

Alınmayan önlemler, yetersiz ve denetimsiz altyapılar nedeniyle sele dönüşen sağanak yağışlardan kaynaklı, can kayıpları ve hasarlar meydana gelmeye devam ediyor.

Aydın'da dün sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetmiş, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaybolduğu bildirilen yurttaşlardan birinin cesedine ulaşıldı. Böylece Aydın'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Dün gece Aydın'da başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Söke’ye bağlı Demirçay Mahallesi’ndeki yağışlar sele dönüşerek mahalle meydanında bulunan 6 aracı sürükledi. Araçlardan birinin içerisinde yer alan Eren Kavakçay, Hacer Alptekin ile Ali Alptekin sel sularına kapıldı. Bölgede yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında Eren Kavakçay ve Hacer Alptekin'in cesedine ulaşıldı.

Bölgede kayıp 2 kişi de aranıyordu. Arama çalışmaları kapsamında bir cesede ulaşıldı. Ölen kişinin mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Nurten S. olduğu belirtildi.