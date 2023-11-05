Aydın'da sel: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Yetersiz ve denetimsiz altyapılar, alınmayan önlemler nedeniyle sele dönüşen sağanak yağışlardan kaynaklı, can kayıpları ve hasarlar meydana gelmeye devam ediyor.

Aydın'da sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Dün gece Aydın'da başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sele ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cesedine ulaşıldığını ve bir kişi için de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.