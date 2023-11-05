İhvancılardan İncirlik üssü önünde pazarlık eylemi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler'le ilişkilerinin çok yakın olduğu 2006-2015 döneminde gözde olan, ardından bu imtiyazlı yerini başka tarikatların benzer örgütlerine bırakıp gözden düşen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı bugün Adana'da İncirlik Üssü önünde Filistin'e destek eylemi düzenledi.

İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu"nda yer alanlar, Adana'daki İncirlik Üssü önünde bir araya geldi. Bu sırada gruptan bazılarının üsse girmeye çalışması üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Daha sonra konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İncirlik'e "masada elleri güçlensin" diye geldiklerini söyledi.

Gazze'deki kadın ve çocukların çıkarılması için anlaşma yapılacağını söyleyen Yıldırım üsse girmeye çalışanlar için "Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller. Bu nasıl bir aymazlık? Utanmıyor musunuz? Kaç kere size söyledim. Şimdi onların hepsini alın götürün" ifadelerini kullandı.

Yıldırım "Ben burada şunu söylüyorum; öfkemiz çok büyük, tutamıyoruz ama Türkiye elinden geleni yapıyor. Şu anda masada oturuyorlar. İslam dünyası, bakın Avrupa'nın, Amerika'nın her yerinde eylemler var. İnşallah bu eylemler artacak" dedi.

Üsse girmeye çalışanlara "Polis ile çatışmayın. Polisler en az sizin kadar Gazze konusunda duyarlı" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizimle gelen aklıselim olan arkadaşlarla şu anda mesajımızı verdik, aldılar. Amerika bunu gördü ve duydu. Şimdi miting alanından inşallah sessizce ayrılacağız. Çünkü akşama kadar sürecek yeni mesajlarımız vardı. Ama ne yazık ki izin vermediler. Kendilerini tatmin ediyorlar. Şu anda anlaşmayı yapıp inşallah kadın ve çocukları çıkarmak için uğraşacağız."

Gazze'ye yardım için yeni gemiler satın aldıklarını, Erdoğan'ın da bu gemilerler yardım organizasyonuna destek vereceğini söyleyen Yıldırım'ın bu sözleri akla Mavi Marmara gemisini getirdi.

'Türkiye masaya oturmuş durumda'

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Tek söyleyeceğim şey Allah'ın izniyle İslam devletleri şu anda füzelerini inşallah İsrail'e doğru çevirecekler. O noktaya geldik. Cumhurbaşkanı'mız da inşallah gemilerle yardımları organize etme konusunda destek verecek, göreceksiniz. Bizler yeni gemiler satın alıyoruz. Allah'ın izniyle yeni gemiler satın alıyoruz. Hep beraber gideceğiz. İsrail yenildi, Gazze'ye 200 metre bile giremedi. İsrail her gün tanklarını kaybediyor, esir veriyor, askerlerini kaybediyor. Bizler de bu konuda yardımların gitmesi, ateşkesin olup oradan yaralıların, kadın ve çocukların çıkması görevini yerine getiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Görevimizi baltalayacak herkes kadın ve çocuklara zarar verir. Kendi kadınlarımız ve çocuklarımız için nasıl iyi hastaneler istiyorsak şu anda Türkiye elinden geleni yapıyor. Masaya oturmuş durumda. Dünyanın gözü burada. Buradan güzel mesajlar verdik. Öfkemizi gösterdik. İnşallah hayırlı olur."

Yıldırım, "Polise taş ve herhangi bir şey atanların bizimle ilgisi yoktur. Yazık ediyorsunuz. Şimdi buradan ayrılmazsanız bu işi büyütecekler ve Türkiye'yi bölecekler. Türkiye, şu anda polisiyle, askeriyle bütün birimleriyle Gazze'nin yanında. Birileri başka bir hesap yapıyor. Şimdi ayrılmak üzere ellerinizi kaldırın" diye konuştu.