Bakanlık 'depremzede çocuklar İHH evinde' haberini doğruladı

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından 20 depremzede çocuğun Beykoz’da İHH’ya ait bir villaya yerleştirildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

TELE1’den Egehan Erkün'ün haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilisi, villanın İHH gönüllüsü Aynur Akdeniz’e ait olduğunu doğrularken, çocukların anneleriyle birlikte kaldığını öne sürdü. Öte yandan depremzede çocukların Suriyeli sığınmacı oldukları ifade edildi.

Böylece İHH'nın yalanladığı olay Bakanlık tarafından doğrulandı.

Gazeteci Fırat Fıstık, binada çocukların anneleriyle kaldığı yönündeki bilgilere ilişkin ise, "Orada annesini de babasını da kaybeden çocuklar var. Şu anda kesin onları başka yere götürecekler" dedi.