İmam cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdi

Türkiye Tek Yürek kampanyasına Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent, 500 bin TL bağışladıklarını açıklamışlardı.

AKP tarafından hedef alınan iki isim, cuma hutbesinde imam tarafından da hedef gösterildi.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, bir imam cuma hutbesinde Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e yönelik '“Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent 500 milyar bağışladı. İşte 500 milyarlık adamsınız. Kusura bakma Haluk Levent, bugün ben de 500 milyarı bağışlarım, çat diye bağışlarım. Hani Haluk Levent ülkeyi kurtaracaktı, 500 bin lirayla mı kurtaracaksın? Birlik olmak zamanı..." dedi.