TKP'den Ankara'da deprem buluşması: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi yarın (18 Şubat Cumartesi) saat 19.00'da Ankara'da "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!" başlığıyla bir buluşma gerçekleştirecek.

Deprem bölgesindeki kriz merkezlerinde çalışmalarını sürdüren, bunun dışında deprem bölgesine yönelik ülke genelinde dayanışma çalışmalarına devam eden TKP'nin Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapacağı buluşmaya dayanışmanın parçası olan tüm yurttaşlar davet edilirken etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.

TKP'den yapılan açıklamada "Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite Siyasi Büro üyesi Giorgos Marinos da yarın bizimle olacak" denildi.