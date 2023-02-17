Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden refakatsiz çocuklar için suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki ayrı depremden hayatta kalan çocukların bazılarının kaybolduğuna dair iddiaları yargıya taşıdı.

Antalya Adliyesi’nde yapılan suç duyurusundan dernek, kendilerine ve başka kurumlara yapılan ihbarlarda refakatsiz depremzede çocukların devlet kurumları dışında tarikatlara, alanlarda çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere teslim edildiklerini öğrendiklerini belirtti.

'Bu villalar hakkında elimizde video var'

"Aldığımız bir ihbara göre İstanbul’un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesinde 60 refakatsiz çocuk için 3 tane villa ayarlandığı, çocukların yerleştirildiği öğrenilmiştir. Bu villalar hakkında elimizde video bulunmaktadır" denilen dernek açıklamasında, "Refakatçisi olmayan çocuklar ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı irtibat numaraları derneğimizce aranmış olup, çağrı merkezindeki personelin konuyla ilgili bilgisinin olmadığı ve henüz bakanlık bünyesinde düzenli bir işleyişin mevcut bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'Çocuklarımızı istismarın kollarına bırakmayız!'

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında tarikatlar tarafından kaçırıldığı bilgisini aldığımız refakatsiz çocuklar için Antalya Adliyesinde suç duyurusunda bulunduk.

Tarikat ve cemaatler çocuklar için deprem kadar büyük bir afettir. Çocuklarımızı istismarın kollarına bırakmayız!" denildi.