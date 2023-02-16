Tarikatlar tarafından kaçırılan refakatsiz çocuklar için suç duyurusunda bulunulacak

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 17 Şubat Cuma saat 12.00'de Antalya Adliyesi’nde deprem sonrasında tarikatlar tarafından kaçırılan refakatsiz çocuklar için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Dernek suç duyurusundan sonra basın açıklaması yapacağını bildirdi.

'Tarikat ve cemaatler çocuklarımız için deprem kadar büyük bir afettir'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin açıklaması şu şekilde:

"6 Şubat 2023 tarihinde dokuz saat ara ile gerçekleşen depremlerin ardından ülkemizin başta Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana illerinde, ilçelerinde ve köylerinde büyük bir yıkım gerçekleşmiş, çok sayıda can kayıpları ve yaralanmalar olmuştur. Öncelikle bir kez daha tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyor ve en içten geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.

Sahada bulunan ve çalışmaları takip eden uzmanlar, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede depremden etkilenmiş ve refakatsiz çocuklar bulunduğunu belirtmektedir. Birçok kayıp ihbarı neticesinde enkazdan çıkartıldığı bilinen çocukların çeşitli nedenlerle ailelerine teslim edilemediği ortaya çıkmıştır.

Çocukların enkazdan çıkarıldığı ya da kayıp olarak bulunduğu günün, saatin, yerin, ve mümkünse yaşadığı apartmanın bilgisi tespit edilmeksizin, kendilerini aileleri olarak tanıtan kişilere teslim edilmelerinin söz konusu olduğu görülmektedir. Sahadan iletilenlere göre, enkazdan sağ kurtarılan çocuklarımızın resmi kurumlara bildirimlerinin yapılmadığı ve kayıtlara geçmesinin sağlanamadığı örnekler bildirilmektedir.

Bunların yanısıra, derneğimize ve başka kurumlara yapılan ihbarlara göre, refakatsiz çocuklarımızın yetkili devlet kurumlarına değil, çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere, tarikatlara veya organ mafyalarına da teslim edildikleri bildirilmektedir.

Deprem bölgesinde enkazlardan çıkarılan refakatsiz çocuklarımızın kaçırılması veya hürriyetlerinden yoksun bırakılmasına istinaden, derneğimizin 17 Şubat 2023 Cuma günü (Yarın) saat 12:00’de Antalya Adliyesi’nde yapacağı suç duyurusuna ve basın açıklamasına siz değerli basın emekçilerini ve dostlarımızı bekliyoruz

Konuya dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan derhal açıklama bekliyoruz.

Ne küçüklerimizin yaşadığı trajedinin tarikatlar tarafından istismarına, ne de küçüklerimizin istismarına izin vermeyeceğiz.

Tarikat ve cemaatler çocuklarımız için deprem kadar büyük bir afettir. Çocuklarımız sahipsiz değildir."