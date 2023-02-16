Enkaz altından çıkarılan çocukların 267'sinin kimliği halen tespit edilemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan bin 457, tedavisi devam eden 755 çocuğun olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Maraş merkezli depremlerin ardından 267 çocuğun kimliğinin tespit edilemediğini, refakatçisi olmayan bin 457 çocuğun bulunduğu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "depremlerin ardından refakatçisi bulunmayan çocuklara" ilişkin şunlar kaydedildi:

"Refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuk bulunmaktadır. 93 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 609 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1190, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır."

Haber

Hatay'da anne ve 2 çocuğunun çıkarıldığı enkazda 2 kişi daha tespit edildi