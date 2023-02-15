Hatay'da anne ve 2 çocuğunun çıkarıldığı enkazda 2 kişi daha tespit edildi

Hatay'da depremden 228 saat sonra anne ve 2 çocuğunun çıkarıldığı enkazda 2 kişi ile daha sesli temas kuruldu.

DHA'nın haberine göre, Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Antakya ilçesindeki Oymak Sokak'ta bulunan Uğur Apartmanı'nın enkazından 228 saat sonra "Ela" ismindeki kadın ile yaşları 6 ila 11 arasında olduğu tahmin edilen 2 çocuğu çıkarıldı.

Anne ve çocuklarının çıkarılmasının ardından ekipler, enkazda yaptıkları çalışmada iki ses daha aldı. Termal kamera ile hayatta olduğu belirlenen 2 kişinin bulunduğu bölgenin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.