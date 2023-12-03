Güne soL'dan bakın: 3 Aralık 2023

THTM, İstanbul Avrupa yakası temsilcilerini seçti: Toplantıda coşku doruktaydı

Şişli’de yapılan toplantıda özellikle temsilci adaylarının konuşmaları salonda büyük coşkuyla dinlendi. THTM, 29 temsilcisini daha belirledi.

İzmir'de halkın temsilcileri seçildi: 'THTM tereddüt etmeyecek, doğrularından ödün vermeyecek'

7 Ocak'ta Ankara'da toplanacak Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi için halkın temsilcileri belirlenmeye devam ediliyor. Bugün İzmir'de gerçekleştirilen toplantıda 24 temsilci daha seçildi.

Özak Tekstil'de emekçiler direniyor: 'Bugüne kadar çektik, artık yeter'

Urfa'da direnen Özak Tekstil işçileri mobbingi, sendikanın yaptıklarını, kovulan arkadaşları için başlayan mücadeleyi anlatıyor.

Silikon Vadisi’nde OpenAI draması

Güç kapitalizmin akıl dışı ve anarşik karakterinin sonucu olarak hem siyasette hem de bu şirketlerde yer alan az sayıdaki megaloman manyağın elinde toplanmış durumda.

Semir Aslanyürek ile Sovyetler Birliği’nde öğrenci olmak üzerine

Üniversite eğitimini Sovyetler Birliği’nde tamamlayan yönetmen Semir Aslanyürek, Türkiye’deki güncel problemlerle de bağlantılı olarak sosyalizmde öğrenci olmanın ne demek olduğunu soL’a anlattı.

Aydınlanmanın radikal tohumu: Tevfik Fikret

Yükselmeyenin düşeceğini, ilerlemeyenin duracağını, duran devrimin yozlaşıp çözüleceğini görmüş, fikirleri ile Cumhuriyet aydınlanmasına ilham olmuş bir ütopyacıdır Fikret.

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı: Reel ücretleri aşağı çekmek sermaye sınıfına kaynak aktarımıdır

PE Banka ve Finans Emekçileri Dayanışma Ağı, reel ücretleri aşağı çekmenin enflasyonla mücadele değil, sermaye sınıfına kaynak aktarımı olduğunu vurguladı.