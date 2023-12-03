İzmir'de halkın temsilcileri seçildi: 'THTM tereddüt etmeyecek, doğrularından ödün vermeyecek'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM), geçen hafta İstanbul Anadolu yakasında düzenlenen ilk kitlesel hazırlık toplantısının ardından Meclis temsilcilerinin seçildiği toplantılara İzmir'de devam edildi.

İzmir toplantısı, bugün saat 15.00'te Bayraklı'da bulunan Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

İlk oturumda, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, Kemalist Yön Hareketi'nin Kurucu Başkanı Ahmet Ayçiçek ve yazar, şair Tuğrul Keskin konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmalarını tamamlamasının ardından temsilci seçilmek isteyen adaylar, Divan’ına başvurularını yaptı. İkinci oturumda ise tüm adayların kürsüden yaptığı konuşmaların ardından İzmir'den 24 kişi, THTM için temsilci olarak belirlendi.

'THTM tereddüt etmeyecek, doğrularından ödün vermeyecek'

Toplantının ilk konuşması TKP MK üyesi Savaş Sarı tarafından gerçekleştirildi.

Konuşmasına THTM'nin laiklik, bağımsızılık, egemenlik gibi ilkelerini hatırlatan Sarı, "Çok geç kalınmış bir adım değil mi? Elbete bu ülkeyi yağmacılardan kurtarmak açısından gecikmiş durumdayız. Ama gecikmiş olmamız attığımız bu adımın değersiz ve önemsiz olduğu anlamına gelmiyor" dedi. THTM'nin açıklamış olduğu ilkeler etrafında bir araya gelişin atılan adımın değerini arttırdığını vurgulayan Sarı, söz konusu iradenin özellikle 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden sonra daha da önem taşıdığının altını çizdi.

Sarı, seçimlerden önce yurttaşlara ısrarla 2023'ün tarihi bir seçim olduğunu, seçimin köprüden önce son çıkış olacağını ve oy kullanarak dertlerin son bulacağının söylediğini aktardı: "Seçimden sonra Türkiye düzlüğe çıkmadı. Büyük bir karanlığı temsil etmesine rağmen, sorun sadece AKP iktidarı da değil. Seçimden sonra karşımıza yeni bir fotoğraf çıktı. Bu fotoğrafta sadece Hizbullahçılar yoktu. Bu fotoğrafta sermayedarlar, dinci gericiler, işbirlikçiler yani hepsi vardı. Meclis'in fotoğrafı geneli itibariyle Türkiye halkının iradesini temsil etmemekte ve hiçbir meşruiyet taşımamaktadır."

TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı

Cumhuriyetin radikal bir adım olduğunu vurgulayan Sarı, "Evet radikal bir adımdı. Cumhuriyet, ülkenin dört bir yanını sarmış emperyalist güçleri defetmeyi becerdi, saltanatı alaşağı etti, insanları kulluktan yurttaşlığa taşıdı, hilafeti sonlandırdı. Bu ülkede yaşayan insanlara, kararların gökten vahiyle değil, yine kendileri tarafından alınmasının meşru zeminini yarattı" dedi. Sarı, Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinin ise ilerici saflarda yer alanlarla, cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışanlar arasında karşılaşma ile geçtiğini aktardı.

THTM'nin ilkeler üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle konuştu:

"Bize dediler ki; 'AKP oyunu kurulana göre oynuyor, biz de oyunu kurulana göre oynamalıyız'. İşte böyle kurulmadı Millet İttifakları, Altılı Masalar? Böyle holdinglerden medet umulmadı mı? Böyle emperyalistlerin kapılarından para dilenilmedi mi?

Cüretli ve iddialı olmamaka, doğrularımıza güvenmemekte mesele. İşte biz diyoruz ki THTM tereddüt etmeyecek, doğrularından ödün vermeyecek."

Bu ülkede olması gereken iki şeyleri ilmek ilmek örmemiz gerekiyor diyen Sarı, "Bir, biz bu ülkeyi seviyoruz ve bu memleket bizim. Bu inancı kuvvetlendirmek zorundayız. İkincisi biz halkız. Biz kendimize güveniyoruz ve biz bu halkı örgütü bir güç haline getireceğiz. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülkeyi Meclisi'mizle kuracağız" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

'AKP'yi daha fazla AKP'lileşerek yenemeyiz'

Sarı'nın ardından Kemalist Yön Hareketi'nin Kurucu Başkanı Ahmet Ayçiçek, kürsüye çıktı.

Konuşmasına sömürü düzenine değinerek başlayan Ayçiçek, "Eğer bugün ülkedeki bir işçi bir ay boyunca sabahtan akşama kadar çalışmasına karşın ev kirasını bile ödeyemiyorsa, tarikatlar lüks otomobilleriyle konvoylar oluşturarak şov yapabiliyorsa işte bu sömürü düzenidir" dedi.

İçinde bulunduğumuz dönemin kimi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini ifade eden Ayçiçek, "İçinde bulunduğumuz süreç bize tarihsel bir sorumluluk yüklemekte. Bu sorumluluk, sosyalistlerin ve kemalistlerin yani ülkenin ilericilerine görev yüklemekte" dedi.

Şair Tuğrul Keskin ve Kemalist Yön Hareketi'nin Kurucu Başkanı Ahmet Ayçiçek

Ayçiçek, THMT içerisinde yer alan unsurların farklılıkları olduğunu ancak ortaklığının daha fazla olduğunu vurguladı. Ayçiçek, THTM'nin laiklik, tam bağımsızlık, ülkenin egemenliği, sömürü düzeninin gerçekliği gibi başlıklarda ortaklaştığının altını çizdi.

Ayçiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Mücadeleyi büyütmenin yararlı sonuçlar çıkartacağına inanıyoruz. Elbette farklı görüşler ve düşünceler olacaktır. Bunları hep beraber tartışarak, konuşarak ilerleyeceğiz. THTM'nin kısa süre içinde halkta bu kadar karşılık bulması, Meclis'in kısa sürede başarıya ulaşacağının göstergesi.

Özellikle seçimlerden sonra ülkede bir umutsuzluk oluştu. Ama AKP'yi daha fazla AKP'lileşerek yenemeyiz. Ancak güçlerimizi birleştirerek yenebiliriz. Birleşerek kazanacağız."

'Çare, örgütlenmek ve bu alçak düzeni yerle bir etmek'

Ayçiçek'in ardından yazar ve şair Tuğrul Keskin, konuşma gerçekleştirdi.

Örgütlenmenin tek çare olduğuna vurguda bulunan Keskin, şöyle konuştu:

"Çare örgüttür. Örgütlenmek ve bu alçak düzeni yerle bir etmektir. 100 yıllık cumhuriyeti sosyalizmle taçlandırmaktır. Bu yüzden bugün sizlerin arasındayım.

Hem muhafazakar sağ siyaset, hem de solda olduğunu söyleyen yapılar açısında bu durum böyledir. Milyonlarca aç, işsisiz çözüm bekliyor. Hem muhafazakar sağ siyaset, hem de solda olduğunu söyleyen yapılarsa birbirleriyle aynı siyaset unsurlarını kullanıyor. Buradan bir şey olmayacağı çok açık.

Birçok aydın, sanatçı, proleterin bir araya gelerek siyaset üretmesi çok önemlidir. Halka düzgün bir şekilde anlatabilirsek halk bizlerle yürür. Çünkü geniş yığınların başka çaresi kalmadı ve çözüm bekliyorlar. Bu çıkış yolu ise bulunacak."

Keskin, konuşmasının sonunda "Ülkem Benim" isimli şiirinden bir bölümü seslendirdi ve THTM için çağrıda bulundu.

24 temsilci seçildi

Yapılan konuşmaların ardından ilk oturum bitti. İlk oturumun ardından, temsilci seçilmek isteyen adaylar, Toplantı Divan’ına başvurularını yaptı.

İkinci oturumda tüm adaylar kürsüden konuşmalarını yaptı. Ardından İzmir'den 24 kişi, THTM için temsilci olarak belirlendi.

THTM, laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıkan bir oluşum. THTM, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda seçilecek temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını 7 Ocak'ta Ankara’da yapacak.